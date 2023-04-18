Крупнейшие в мире учения НАТО начнутся в Эстонии

18 апреля в Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения Североатлантического альянса «Закрытые щиты», сообщает РИА Новости.
Они будут посвящены кибербезопасности. Ежегодные учения, которые проводятся с 2010 года, будут проходить в таллинском центре киберзащиты НАТО до 21 апреля. В текущем году в них принимают участие более 3 тысяч человек, представляющих 38 стран мира.
Как сообщила директор центра Марта Ноорма, в ходе маневров необходимо отработать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки потенциального противника.
Сценарий предполагает, что некое государство сталкивается с скоординированными кибератаками. Это приводит к серьезным сбоям в работе электрических сетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и другой критически важной инфраструктуры.
Группы быстрого реагирования должны прийти на помощь для отражения атак хакеров и ликвидации последствий ударов по инфраструктуре.