Крупнейшие в мире учения НАТО начнутся в Эстонии

Они будут посвящены кибербезопасности. Ежегодные учения, которые проводятся с 2010 года, будут проходить в таллинском центре киберзащиты НАТО до 21 апреля. В текущем году в них принимают участие более 3 тысяч человек, представляющих 38 стран мира.