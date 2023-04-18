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13 минут назад

Крупнейшие в мире учения НАТО начнутся в Эстонии

Елена Прошина

18 апреля в Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения Североатлантического альянса «Закрытые щиты», сообщает РИА Новости.

Крупнейшие в мире учения НАТО начнутся в Эстонии
Фото: ТАССТАСС

Они будут посвящены кибербезопасности. Ежегодные учения, которые проводятся с 2010 года, будут проходить в таллинском центре киберзащиты НАТО до 21 апреля. В текущем году в них принимают участие более 3 тысяч человек, представляющих 38 стран мира.

Как сообщила директор центра Марта Ноорма, в ходе маневров необходимо отработать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки потенциального противника.

Сценарий предполагает, что некое государство сталкивается с скоординированными кибератаками. Это приводит к серьезным сбоям в работе электрических сетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и другой критически важной инфраструктуры.

Группы быстрого реагирования должны прийти на помощь для отражения атак хакеров и ликвидации последствий ударов по инфраструктуре.

Армия,НАТО,
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