США озвучили свою позицию по поставкам F-16 Украине

По его словам, такой вариант по-прежнему не рассматривается. Он отметил, что вместо этого Соединенные Штаты и их союзники планируют в краткосрочной перспективе сфокусировать усилия на отправке украинской стороне вооружений, которые, по их мнению, будут наиболее необходимы Киеву в предстоящие недели и месяцы.