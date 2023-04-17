Зеленский пожаловался на задержки в поставках западного оружия Киеву

"Важно понимать, что каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.