Пентагон: поставки F-16 ВСУ не входят в приоритеты США

"Всякий раз в момент принятия решения следует задать себе вопрос: важнее было в первый день войны поставить системы Patriot, зная, что они прибудут через месяцы ввиду обучения и сроков, которые на это уйдут, или использовать эту же сумму <...> и поставить переносные ракетные комплексы Stinger? Ответ очевиден. <...> Теперь перед нами стоит вопрос F-16. У нас осталось около $3 млрд <...>, мы могли потратить все эти деньги на F-16. Истребители появятся примерно через полтора года, им будут очень рады украинцы, однако самолеты будут совершенно неактуальны на момент весеннего и летнего контрнаступления", - сказал он.