Пентагон: военные ресурсы США для помощи Украине не безграничны

Ресурсы Соединенных Штатов для оказания военной и финансовой помощи Украине велики, но не безграничны, заявил замминистра обороны США Колин Каль. Интервью опубликовал портал Foreign Policy.

Чиновник подчеркнул, что Конгресс выделил на помощь Киеву «экстраординарный объем денег», но он не безграничен.

Глава США Джо Байден четко объяснил, что держава делает и будет делать все возможное для поддержки Киева, но, вместе с тем, Вашингтон не заинтересован в прямом вступлении в конфликт и его дальнейшей трансформации в третью мировую войну, пояснил Каль.

По его словам, в ближнесрочной перспективе мирные переговоры исключаются, боевые действия продлятся еще несколько месяцев.