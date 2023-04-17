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8 минут назад

ВВС Британии утверждают, что перехватили три самолета ВКС РФ над Балтийским морем

ТАССиещё 1

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и Германии перехватили три российских военных самолета над Финским заливом и Балтийским морем. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник заявлении ВВС Соединенного Королевства.

ВВС Британии заявили о перехвате военных самолетов РФ над Балтийским морем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно изложенной в документе версии, речь идет о перехвате разведывательного самолета ВКС РФ Ил-20, который сопровождали два истребителя Су-27.

"Мы часто видим российские военные самолеты, совершающие полеты над Балтийским морем, поэтому для нас это был рутинный перехват", - сказал пилот одного из британских истребителей.

В заявлении отмечается, что экипаж Ил-20 действовал "безопасно и профессионально".

В сообщении также говорится, что затем британские и германские истребители, вылетевшие с эстонской авиабазы Эмари, передали российские самолеты под наблюдение ВВС Швеции. Военная авиация Великобритании и ФРГ с начала марта выполняет совместные полеты в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в небе над Балтикой.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Армия,Минобороны России,НАТО,
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