ВВС Британии заявили о перехвате военных самолетов РФ над Балтийским морем

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и Германии перехватили три российских военных самолета над Финским заливом и Балтийским морем. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник заявлении ВВС Соединенного Королевства.

Согласно изложенной в документе версии, речь идет о перехвате разведывательного самолета ВКС РФ Ил-20, который сопровождали два истребителя Су-27.

"Мы часто видим российские военные самолеты, совершающие полеты над Балтийским морем, поэтому для нас это был рутинный перехват", - сказал пилот одного из британских истребителей.

В заявлении отмечается, что экипаж Ил-20 действовал "безопасно и профессионально".

В сообщении также говорится, что затем британские и германские истребители, вылетевшие с эстонской авиабазы Эмари, передали российские самолеты под наблюдение ВВС Швеции. Военная авиация Великобритании и ФРГ с начала марта выполняет совместные полеты в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в небе над Балтикой.