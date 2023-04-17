Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

Ресурсы США для оказания Украине военной помощи не безграничны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель американского министра обороны Колин Каль.

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— Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным, — заявил Каль, чьи слова приводит РИА Новости.

Американские предприниматели пока не готовы тратиться на Украину. Частные бизнесмены в США были бы не против поддержать страну в восстановлении инфраструктуры. Однако они боятся, что переданные Киеву деньги могут пострадать от коррупции. Об этом заявила глава Министерства торговли США Джина Раймондо. Министр отметила, что будет переубеждать американский бизнес.