$81.63+0.1289.66-0.50

Пентагон: "У США нет боевых подразделений на Украине"

1

Американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает «Российская газета».

Пентагон: "У США нет боевых подразделений на Украине"
© globallookpress.com

«У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск», — сказал он.

Райдер отметил, что США на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности.

При этом согласно секретным документам Пентагона, которые попали в интернет, на территории Украины действуют спецподразделения США и других стран НАТО. В них говорилось об около 100 военнослужащих, большую часть из которых составляют британцы. США и Франция отправили на Украину лишь 14 и 15 военнослужащих.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий