Пентагон: "У США нет боевых подразделений на Украине"

«У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск», — сказал он.

Райдер отметил, что США на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности.

При этом согласно секретным документам Пентагона, которые попали в интернет, на территории Украины действуют спецподразделения США и других стран НАТО. В них говорилось об около 100 военнослужащих, большую часть из которых составляют британцы. США и Франция отправили на Украину лишь 14 и 15 военнослужащих.