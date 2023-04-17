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44 минуты назад

NYT: НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах

News.ru

НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции на Украине, сообщает газета The New York Times (NYT). Бывший постпред Соединенных Штатов при Альянсе Иво Даалдер объяснил, что это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, увеличения бюджета на военные нужды, а также углубление интеграции планов США и союзников.

NYT: НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах
Фото: News.ruNews.ru

Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс. <...> НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать, — заявил Даалдер.

Он добавил, что до украинского конфликта НАТО всерьез не задумывалась о защите своих территорий, однако теперь переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением». При этом NYT отмечает, что у Альянса на данный момент недостаточно сил для развертывания на границе с Россией — теоретически НАТО может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч человек, однако фактически эта цифра меньше.

По данным газеты, Альянсу также необходимо решить логистические проблемы, например, нехватку железнодорожных вагонов, перегруженность грузового транспорта.

Армия,Иво Даалдер,НАТО,
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