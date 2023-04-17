NYT: НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах

НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции на Украине , сообщает газета The New York Times (NYT). Бывший постпред Соединенных Штатов при Альянсе Иво Даалдер объяснил, что это означает размещение большего числа войск на границе с Россией , увеличения бюджета на военные нужды, а также углубление интеграции планов США и союзников.

Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс. <...> НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать, — заявил Даалдер.

Он добавил, что до украинского конфликта НАТО всерьез не задумывалась о защите своих территорий, однако теперь переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением». При этом NYT отмечает, что у Альянса на данный момент недостаточно сил для развертывания на границе с Россией — теоретически НАТО может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч человек, однако фактически эта цифра меньше.