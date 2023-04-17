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Пентагон отрицает участие американских военных в конфликте на Украине

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Американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает издание

Пентагон отрицает участие американских военных в конфликте на Украине
© globallookpress.com

"У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск", - рассказал представитель американского оборонного ведомства.

Вместе с тем в американских секретных документах, которые стали доступны широкой публике после утечки из Пентагона, говорилось о наличии спецподразделений США и других страны НАТО на Украине.

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