Пентагон отрицает участие американских военных в конфликте на Украине

Американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины . С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер , передает издание

"У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск", - рассказал представитель американского оборонного ведомства.

Вместе с тем в американских секретных документах, которые стали доступны широкой публике после утечки из Пентагона, говорилось о наличии спецподразделений США и других страны НАТО на Украине.