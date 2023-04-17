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9 минут назад

В Госдуме отреагировали на заявления Киева о контрнаступлении

Lenta.ru

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в комментарии «Ленте.ру» заявил, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовиться к проведению контрнаступления. При этом парламентарий подчеркнул, что Россия готова отразить любую подобную атаку.

В Госдуме отреагировали на заявления Киева о контрнаступлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что контрнаступление [ВСУ] будет, — это лично мое мнение. Большие финансовые вливания со стороны стран Запада в ВСУ, обучение их личного состава, поставки техники [свидетельствуют, что] Запад будет всячески толкать их на то, чтобы они проводили контрнаступление», — сказал он.

Комментируя информацию о возможной дате контрнаступления, которое, согласно данным Newsweek, запланировано на 30 апреля, Швыткин призвал подвергать подобную информацию глубокому анализу перед тем, как делать выводы.

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«Любая информация подобного рода требует безусловной проверки и соответствующего анализа. Нельзя на все сто процентов верить или не верить ей (...) Исходя из этого, в том числе из наших разведывательных данных, мы должны прийти к выводу, когда будет точная или примерная дата [контрнаступления]», — добавил депутат.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что украинское контрнаступление начнется «в ближайшее время».

Позднее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно этим данным, наступление будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников.

«Хотя общие очертания и специфика зарубежных поставок [военной помощи] на Украину общеизвестны, в документе указывается, что поставки завершаются "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

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