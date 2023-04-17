В Госдуме отреагировали на заявления Киева о контрнаступлении

«Любая информация подобного рода требует безусловной проверки и соответствующего анализа. Нельзя на все сто процентов верить или не верить ей (...) Исходя из этого, в том числе из наших разведывательных данных, мы должны прийти к выводу, когда будет точная или примерная дата [контрнаступления]», — добавил депутат.