Командующий суданской армией готов к переговорам со спецназом

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны) и командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан готов к переговорам с силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Sky News.
Аль-Бурхан отметил, что готов к посредничеству, поскольку "каждая война заканчивается за столом переговоров, даже если противник побежден".
"Даже если будет капитуляция, все равно состоятся переговоры", - добавил он.
Генерал также выразил уверенность, что армия одержит победу над силами быстрого реагирования. Аль-Бурхан пояснил, что ситуацию в расположенных вблизи президентского дворца коммерческих и жилых районах обостряют шальные обстрелы со стороны спецназа.
"Мы сдерживаемся, потому что не хотим слишком больших потерь среди гражданского населения в жилых районах", - отметил он.