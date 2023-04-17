$81.63+0.1289.66-0.50

Командующий суданской армией готов к переговорам со спецназом

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны) и командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан готов к переговорам с силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Sky News.

Командующий суданской армией готов к переговорам со спецназом
© globallookpress.com

Аль-Бурхан отметил, что готов к посредничеству, поскольку "каждая война заканчивается за столом переговоров, даже если противник побежден".

"Даже если будет капитуляция, все равно состоятся переговоры", - добавил он.

Генерал также выразил уверенность, что армия одержит победу над силами быстрого реагирования. Аль-Бурхан пояснил, что ситуацию в расположенных вблизи президентского дворца коммерческих и жилых районах обостряют шальные обстрелы со стороны спецназа.

"Мы сдерживаемся, потому что не хотим слишком больших потерь среди гражданского населения в жилых районах", - отметил он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий