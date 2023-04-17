$81.50-0.1790.16+0.16
8 минут назад

Китай привел войска в повышенную боевую готовность

Lenta.ru

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела войска в повышенную боевую готовность из-за прохода эсминца USS Milius Военно-морских сил (ВМС) США через Тайваньский пролив. Об этом объявил пресс-секретарь восточного объединенного командования Ши И, передает «Синьхуа».

Китай привел войска в повышенную боевую готовность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что американский эсминец пересек Тайваньский пролив, чем вызвал общественный резонанс. Ши И сообщил, что за американским кораблем было организовано наблюдение на протяжении всего маршрута.

«Войска находятся на повышенном уровне боеготовности и решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе», — добавил пресс-секретарь командования.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий