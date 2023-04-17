Китай привел войска в повышенную боевую готовность

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела войска в повышенную боевую готовность из-за прохода эсминца USS Milius Военно-морских сил (ВМС) США через Тайваньский пролив. Об этом объявил пресс-секретарь восточного объединенного командования Ши И, передает «Синьхуа».

Он заявил, что американский эсминец пересек Тайваньский пролив, чем вызвал общественный резонанс. Ши И сообщил, что за американским кораблем было организовано наблюдение на протяжении всего маршрута.