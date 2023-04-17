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5 минут назад

Российские войска взяли под контроль два квартала Артемовска

Lenta.ru

За сутки российские войcка взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центральной части города Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска взяли под контроль два квартала Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что воздушно-десантные войска и авиация «Южной» группировки Вооруженных сил России оказали поддержку действующим в этом районе штурмовым подразделениям и сковали действия противника на флангах.

По словам Конашенкова, российские пилоты совершили 22 вылета. В свою очередь, артиллерией «Южной» группировки войск выполнила 54 огневые задачи. В результате были поражены формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Богдановки, Часова Яра и Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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