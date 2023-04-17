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35 минут назад

Армия Судана начала завершающий этап операции и преследует отряды спецназа

ТАССиещё 2

Суданская армия приступила к завершающему этапу операции и преследует отряды сил быстрого реагирования (спецназ). Об этом в понедельник сообщил представитель суданской армии.

Армия Судана начала завершающий этап операции против спецназа
Фото: 

"Армия [Судана] начала завершающий этап операции, который сводится к преследованию отрядов сил быстрого реагирования", - заявил армейский представитель, слова которого привел телеканал Al Hadath. По его утверждению, "в настоящее время члены спецназа разбегаются во все стороны" Он добавил, что большое количество бойцов сил быстрого реагирования "сдаются вооруженным силам".

Заявление армейского представителя прозвучало по суданскому телевидению, здание которого, по данным Al Hadath, вновь находится под контролем армии.

Армия,
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