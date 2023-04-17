Армия Судана начала завершающий этап операции против спецназа

"Армия [Судана] начала завершающий этап операции, который сводится к преследованию отрядов сил быстрого реагирования", - заявил армейский представитель, слова которого привел телеканал Al Hadath. По его утверждению, "в настоящее время члены спецназа разбегаются во все стороны" Он добавил, что большое количество бойцов сил быстрого реагирования "сдаются вооруженным силам".