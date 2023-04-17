$81.50-0.1790.16+0.16

В Армении арестовали заблудившихся азербайджанских военных

Суд в Ереване арестовал азербайджанских военных Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова за незаконное пересечение границы с Арменией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

В Армении арестовали заблудившихся азербайджанских военных
© lenta.ru

Сообщается, что военнослужащих обвинили в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц.

10 апреля Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военнослужащего, который рассказал, что с ним был еще один человек. 13 апреля был задержан второй военный. До этого в азербайджанском оборонном ведомстве заявили об исчезновении двух военнослужащих. Предполагалось, что они заблудились из-за плохих погодных условий.

Одного из задержанных заподозрили в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината. Отмечается, что после этого военнослужащий якобы забрал телефон убитого охранника предприятия и провел прямой эфир в соцсетях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий