В Армении арестовали заблудившихся азербайджанских военных

Суд в Ереване арестовал азербайджанских военных Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова за незаконное пересечение границы с Арменией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

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Сообщается, что военнослужащих обвинили в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц.

10 апреля Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военнослужащего, который рассказал, что с ним был еще один человек. 13 апреля был задержан второй военный. До этого в азербайджанском оборонном ведомстве заявили об исчезновении двух военнослужащих. Предполагалось, что они заблудились из-за плохих погодных условий.