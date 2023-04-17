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Newsweek: разведка США полагает, что Артемовск возьмут российские войска

Разведчики САШ полагают, что силы РФ возьмут Артемовск (украинское название — Бахмут), что станет «психологическим ударом» для Киева. Об этом сообщает издание Newsweek.

Newsweek: разведка США полагает, что Артемовск возьмут российские войска
© Газета.Ru

Сообщается, что американская разведка пристально следит за боевыми действиями в Артемовске, » составляя карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей и отслеживая каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров».

Автор публикации отмечает, что город медленно переходит под российский контроль. Потеря Артемовска может стать для Украины «психологическим ударом», но город не является критически важным для хода конфликта в целом.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что Киев собрал 80 тысяч солдат для деблокирования Артемовска. ВСУ формируют ударные группировки для нанесения фланговых ударов в направлении Северска и Попасной, группировка сосредоточена в районе населенных пунктов Звановка, Раздоловка и Веселая.

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