СМИ: Швеция не вступит в НАТО как минимум до сентября

Швеция вряд ли станет формальным членом НАТО в ходе саммита Североатлантического союза в июле в Вильнюсе. Задержка может продлиться до сентября, когда парламент Турции ратифицирует, наконец, шведскую заявку на вступление в альянс, сообщает в понедельник Шведское радио.

По мнению некоторых турецких политиков в Анкаре, с которыми беседовали шведские корреспонденты, после президентских и парламентских выборов 14 мая, турецкие депутаты вряд ли станут обсуждать "шведский вопрос" до наступления летних каникул, которые обычно длятся с июня по сентябрь.

Шведское радио также отмечает, что после присоединения Финляндии к НАТО давление на Турцию и Венгрию со стороны некоторых "очень влиятельных" членов блока - США, Франции, Великобритании - в целях скорейшего принятия Швеции в альянс возросло. Норвегия также в переговорах на разных уровнях пытается убедить нератифицировавшие шведскую заявку страны сделать это.