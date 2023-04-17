Передачу МиГ-29 Киеву назвали избавлением от рухляди

«Кроме того, есть зенитно-ракетные комплексы, которые точно не дадут им никаких шансов. Никакого реального влияния на ход боевых действий МиГ-29 дать не может. Скорее Германия и Польша отделываются [тем], что оказывают помощь Украине, выполняют свой интернациональный долг. С другой стороны, [они] избавляются от старой рухляди», — сказал Литовкин.