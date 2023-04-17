Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Несмотря на то, что Украина получила это вооружение бесплатно, официальная Братислава планирует получить за сделку около 900 миллионов долларов, большей частью в виде помощи из США.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, заявлял, что Украина получит в общей сложности 14 истребителей МиГ-29. Варшава уже передала четыре самолета около месяца назад и еще четыре - в прошлой этой недели. Оставшаяся партия будет отправлена ВСУ в ближайшее время.