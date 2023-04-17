В США заявили о бессмысленности украинского контрнаступления

Украина знает, что не сможет победить в конфликте с Россией, сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с журналисткой Карой Маккинни.

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Макгрегор отметил, что о преимуществе российских войск знают как русские, так и сами украинцы.

«Сейчас они находятся в очень ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это "массивное" весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию», — утверждает бывший военный чиновник.

Экс-советник главы Пентагона посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить, пока для этого еще есть время, поскольку они не смогут выдержать натиск российских сил.