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3 минуты назад

Российская артиллерия уничтожила миномет и БМ-21 ВСУ в Херсонской области

ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили на правобережье Херсонской области украинские миномет калибром 120 мм и боевую машину БМ-21. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Российская артиллерия уничтожила миномет и БМ-21 ВСУ под Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью артиллерийским огнем в районе Новодмитриевки уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери: три погибших военных ВСУ. Вчера артиллерийским огнем в районе Ромашково уничтожен миномет 120-мм калибра с боекомплектом и расчетом потери: три погибших военных ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Ранее в экстренных службах сообщали, что в ночь на понедельник ВСУ обстреляли четыре населенных пункта на левобережье Херсонской области, выпустив более 40 снарядов из ствольной артиллерии.

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