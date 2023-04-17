Российская артиллерия уничтожила миномет и БМ-21 ВСУ под Херсоном

Вооруженные силы России уничтожили на правобережье Херсонской области украинские миномет калибром 120 мм и боевую машину БМ-21. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"Ночью артиллерийским огнем в районе Новодмитриевки уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери: три погибших военных ВСУ. Вчера артиллерийским огнем в районе Ромашково уничтожен миномет 120-мм калибра с боекомплектом и расчетом потери: три погибших военных ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.
Ранее в экстренных службах сообщали, что в ночь на понедельник ВСУ обстреляли четыре населенных пункта на левобережье Херсонской области, выпустив более 40 снарядов из ствольной артиллерии.