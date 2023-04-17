Почти 100 мирных граждан погибли в Судане из-за боев между армией и спецназом

Почти 100 мирных граждан погибли в Судане в результате начавшихся 15 апреля боев между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ). Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник профсоюзом суданских врачей.

"Количество жертв вооруженных столкновений среди мирного населения достигло 97", - цитирует врачей Agence France Presse. При этом до сих пор нет данных о потерях среди противоборствующих сторон, но очевидцы говорят о множестве тел в военной форме на улицах Хартума.

Тем временем жители суданской столицы свидетельствуют о возобновлении боев. Аналогичные сообщения поступают из многих других городов Судана, в частности из Мерове, где расположена крупная военная база.

Накануне министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о намерении правительства его страны эвакуировать из Судана всех находящихся там кенийских граждан - около 3 тыс. человек, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.