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7 минут назад

В Судане число погибших мирных жителей из-за боев между армией и спецназом достигло 97

ТАСС

Почти 100 мирных граждан погибли в Судане в результате начавшихся 15 апреля боев между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ). Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник профсоюзом суданских врачей.

Почти 100 мирных граждан погибли в Судане из-за боев между армией и спецназом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Количество жертв вооруженных столкновений среди мирного населения достигло 97", - цитирует врачей Agence France Presse. При этом до сих пор нет данных о потерях среди противоборствующих сторон, но очевидцы говорят о множестве тел в военной форме на улицах Хартума.

Тем временем жители суданской столицы свидетельствуют о возобновлении боев. Аналогичные сообщения поступают из многих других городов Судана, в частности из Мерове, где расположена крупная военная база.

Накануне министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о намерении правительства его страны эвакуировать из Судана всех находящихся там кенийских граждан - около 3 тыс. человек, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Состоявшийся 16 апреля саммит Межправительственной организации по развитию (ИГАД) принял решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

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