На Тайване зафиксировали приближение 18 летательных аппаратов армии КНР

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение к острову 18 летательных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны острова, передает ТАСС.

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Утверждается, что речь идет в том числе про беспилотник TB-001, два многоцелевых вертолета Z-9 и истребитель J-11. В ведомстве отметили, что четыре летательных аппарата вошли в юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны системы противовоздушной обороны (ПВО) острова.

В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, развернули зенитные ракетные комплексы, а также распространяли радиопредупреждения.