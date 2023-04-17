США, Япония и Южная Корея начали противоракетные учения

США, Южная Корея и Япония начали учения по противоракетной обороне. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на пресс-службу южнокорейских Военно-морских сил (ВМС).

Учения проводятся в международных водах Японского моря. Тренировка призвана усилить координацию войск на фоне запуска северокорейской твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты в прошлый четверг, 13 апреля.

В мероприятии принимают участие три эсминца, оснащенных противоракетной системой Aegis — южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold, а также японский JS Atago. Перед ними стоит задача отработать обнаружение и отслеживание условной ракеты, а также провести обмен информацией.

Отметим, что в этот же день в Швеции начнутся крупнейшие за 25 лет военные учения «Аврора-23», которые продлятся практически месяц. Власти страны заявили и других участников маневров, однако пока не уточнили, кто ими станет. Предположительно, это будут государства-члены НАТО, в которое Стокгольм стремится вступить.