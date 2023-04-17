Стало известно об использовании ВСУ животных в качестве саперов-камикадзе

Как стало известно изданию, с помощью животных бойцы ВСУ проверяли, заминирован путь или нет. В частности, собеседник газеты вспомнил случай, когда его отряд встретил брошенное стадо овец, которое двигалось по дороге в поисках еды. «После того, как они прошли через район, бойцы могли безопасно уйти. Мы знали, что мин, на которых можно было бы взорваться, не было. Мы называли их саперами-альтруистами», — рассказал украинский военный.