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Стало известно об использовании ВСУ животных в качестве саперов-камикадзе

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали брошенных домашних животных в качестве саперов-камикадзе. Об этом сообщила газета Kyiv Post.

Стало известно об использовании ВСУ животных в качестве саперов-камикадзе
© Arnd Wiegmann / Reuters

Как стало известно изданию, с помощью животных бойцы ВСУ проверяли, заминирован путь или нет. В частности, собеседник газеты вспомнил случай, когда его отряд встретил брошенное стадо овец, которое двигалось по дороге в поисках еды. «После того, как они прошли через район, бойцы могли безопасно уйти. Мы знали, что мин, на которых можно было бы взорваться, не было. Мы называли их саперами-альтруистами», — рассказал украинский военный.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на свинокомплекс «Агро-Белогорье» погибли 179 свиней. Также сообщалось, что ранены еще 150 животных.

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