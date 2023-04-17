Спецоперация на Украине 17 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 апреля 2023 года.

Российские военные уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара

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Расчет противотанкового комплекса группировки «Восток» уничтожил в районе Угледара голландский бронетранспортер YPR-765 Вооруженных сил Украины. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

Начальник пресс-центра военного ведомства уточнил, что российские солдаты отразили ракетный удар из РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении, сбив два снаряда.

Гордеев также сообщил о срыве попытки проведения украинскими солдатами разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Мотострелковые подразделения устранили четырех украинских военных.

Министерство обороны РФ заявило о потерях ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 30 бойцов на херсонском направлении. Такие цифры озвучили в Министерстве обороны РФ, передает «Лента.ру».

Уточняется, что армия Украины также лишилась трех автомобилей и одной самоходной гаубицы «Гвоздика».

До этого военное ведомство проинформировало, что российские военнослужащие ликвидировали до десяти украинских солдат и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении.

Российские военные отбили две контратаки ВСУ

Вооруженные силы РФ отразили две атаки украинских военнослужащих на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он рассказал, что российская сторона с помощью средств разведки вскрыла перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская авиация нанесла удар, украинская сторона потеряла часть живой силы и техники.

Взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ попытался вернуть свои позиции на Ямполовском участке, однако потерпел поражение и был отброшен вглубь территории.