Мобилизация: последние новости на сегодня 17 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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Бойцов СВО в целях трудоустройства могут признать социально уязвимой категорией

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Участников и ветеранов специальной военной операции на Украине могут причислить к группе социально уязвимых граждан, чтобы помочь им трудоустроиться в сфере социального предпринимательства. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, документ отправлен премьер-министру России Михаилу Мишустину для заключения, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что такой подход соответствует задачам социального предпринимательства, а именно — достижению общественно полезных целей и решению социальных проблем общества. Механизмы возвращения участников боевых действий на Украине к мирной жизни предполагают в том числе помощь с трудоустройством, а также сменой профессии и сферы деятельности, говорится в документе.

В Госдуме раскрыли цель создания реестра военнообязанных

Создание единого реестра военнообязанных в России позволит более четко распределять задачи перед солдатами. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, пишет URA.RU.

Парламентарий считает, что создание реестра может предотвратить многие ошибочные решения, например, IT-специалиста в суматохе не определят в танковый батальон, а трактористу не поручат управлять беспилотным летательным аппаратом.

«У каждого должен быть понятный статус, учитывающий бронь, отсрочки, семейное положение, военно-учетную специальность», — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что с уклонистами от военной службы нужно быть строже, не только лишая их водительского удостоверения, но и пожизненно запрещая им государственную службу и депутатскую деятельность.

Российские военнослужащие в зоне боевых действий отметили Пасху

Российские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины, отметили главный православный праздник — Пасху. Их позиции посетили священнослужители, чтобы провести молебны, вдохновить на победу и укрепить дух. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Священнослужители провели Пасхальную службу в специально оборудованных блиндажах. Они по очереди объехали места базирования разных подразделений, чтобы выразить свою поддержку и исповедать грехи.

«Конечно, это очень важно, потому что люди здесь верующие и таких здесь большинство. Для них это огромная поддержка. Мы всегда ждем», — рассказал солдат с позывным Курьер.