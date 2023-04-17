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51 минуту назад

Минобороны сообщило о подготовке экипажей "Солнцепеков" в тыловой зоне СВО

Газета.Ru

Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа проводят боевую подготовку в тыловой зоне спецоперации (СВО).

Минобороны сообщило о подготовке экипажей "Солнцепеков" в тыловой зоне СВО
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве указали, что солдаты изучают способы применения боевой машины, отрабатывают ориентирование на местности и наведение по заданным координатам. Кроме того, отмечается, что военнослужащие отделения огневого прикрытия ТОС выполняют стрельбы из штатного вооружения: автоматов, пулеметов и другого оружия.

Также в МО добавили, что специалисты радиационной, химической и биологической защиты заявили о высокой огневой мощи "Солнцепека" и его маневренности. Ранее сообщалось, что военнослужащие ВДВ впервые получили огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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