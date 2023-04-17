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Посол РФ в Дании сообщил об отправке техники Копенгагеном на Украину

Для руководства Дании не существует никаких «красных линий» в вопросе поставок военной помощи Киеву, власти полностью игнорируют возможные последствия эскалации конфликта для жителей Украины. Такое заявление сделал посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью газете «Известия».

Посол РФ в Дании сообщил об отправке техники Копенгагеном на Украину
© РИА Новости

Он уточнил, что Копенгаген уверен в способности Запада и Украины нанести военное поражение России. Для Дании сегодня не существует «красных линий» или ограничений для передачи Киеву все новых вооружений.

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — считает Барбин.

Посол также указал, что недавно в Дании был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд для наращивания военной помощи Киеву.

Барбин подчеркнул, что Дания уже отправила на Украину вооружения на сумму $900 млн, включая противотанковые, противокорабельные и противовоздушные ракетные комплексы, БТР, минометы, беспилотники, а также несколько типов боеприпасов. В мае Копенгаген намеревается отправить в помощь Киеву 19 самоходных артиллерийских систем «Цезарь», а летом — танков Leopard 1. Также возможны поставки истребителей F-16.

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