Для руководства Дании не существует никаких «красных линий» в вопросе поставок военной помощи Киеву, власти полностью игнорируют возможные последствия эскалации конфликта для жителей Украины. Такое заявление сделал посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью газете «Известия».

Он уточнил, что Копенгаген уверен в способности Запада и Украины нанести военное поражение России. Для Дании сегодня не существует «красных линий» или ограничений для передачи Киеву все новых вооружений.

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — считает Барбин.

Посол также указал, что недавно в Дании был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд для наращивания военной помощи Киеву.