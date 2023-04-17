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В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

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В Швеции стартуют крупные военные учения «Аврора-23» с участием 26 тысяч человек. Тренировки подобного масштаба в последний раз проводились на территории королевства 25 лет назад, пишет РИА Новости.

В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения
© EPA

В Министерстве обороны Швеции уточнили, что в учениях задействуют флот, армию, подразделения ополчения и военно-воздушные силы королевства. Тренировки решено провести преимущественно на юге Швеции, острове Готланд и вблизи него.

«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию», — уточняется в сообщении. В военном ведомстве добавили, что «Аврора-23» — крупнейшие национальные учения подобного размаха за последние 25 лет. В учениях примут участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин.

Кроме военнослужащих Швеции тренировку пройдут представители Великобритании, США, Польши, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Литвы, Латвии, Дании, Украины, Германии, Австрии и Франции. Учения подойдут к концу 11 мая.

Ранее секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил, что участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии. Он считает, что Армении необходимо найти новые механизмы и методы управления для повышения эффективности военных сил страны.

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