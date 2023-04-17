"РВ": ВСУ в боях за Артемовск используют "бронемутантов" на основе танков Т-64

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) используют "бронемутантов". Об этом сообщается в Telegram-канале "Военкоры Русской весны". В посте отмечается, что в городе работает непонятная бронемашина, созданная на базе танка Т-64 без башни.

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"Но с пулеметом и динамической защитой "Контакт-1"", — уточняется в заявлении.

К сообщению добавлено несколько фотографий, на которых запечатлены бронемашины. Накануне Министерство обороны России сообщило, что штурмовые отряды частной военной компании "Вагнер" освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска.