Стало известно о пожаре на электроподстанции в Белгороде

Пожар произошел на электроподстанции в Белгороде . Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Как рассказали местные жители, незадолго до возгорания был слышен взрыв. Также в некоторых домах пропал свет. По предварительной информации, речь может идти об атаке беспилотников. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не было.