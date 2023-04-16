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Путин рассказал об обмене информации по линии военных ведомств с Китаем

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Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу отметил разноплановое сотрудничество России и Китая в военной сфере.

Путин рассказал об обмене информации по линии военных ведомств с Китаем
© ТАСС

«По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», – цитирует его ТАСС.

Путин встретился с министром обороны Китая

Также он добавил, что военное сотрудничество России и Китая укрепляет стратегические и доверительные отношения двух стран.

«Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений, отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», – отметил Путин.

Ранее Путин сообщил, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву они затрагивали, в том числе военное сотрудничество.

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