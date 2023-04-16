Путин рассказал об обмене информации по линии военных ведомств с Китаем

«По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», – цитирует его ТАСС.