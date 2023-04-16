Украинскую армию ждет разгромное поражение, если она рискнет наступать на российские территории. Такой прогноз сделали британские военные аналитики, опрошенные газетой Financial Times.

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Эксперты полагают, что ВСУ намерены прорваться в российский тыл в нескольких районах, и нанести концентрированный удар. Это классическая стратегия, но она требует превосходства в авиации, которой у киевского режима нет. Победы в таких условиях бывают крайне редко.

В итоге Киев потерпит неминуемое поражение и потеряет огромное количество личного состава. Так считает экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.

Схожего мнения придерживается офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел. По его словам, российские самолеты уничтожат передовые части ВСУ, не прикрытые авиацией.

Аналитики добавили, что помимо колоссального преимущества в авиации, у Вооруженных сил РФ есть преимущество в хорошо укрепленной обороне. Она включает заминированные поля, противотанковые рвы и другие инженерные сооружения.