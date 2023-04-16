$81.50-0.1790.16+0.16

Британские военные рассказали, что ждет ВСУ при наступлении на Россию

Украинскую армию ждет разгромное поражение, если она рискнет наступать на российские территории. Такой прогноз сделали британские военные аналитики, опрошенные газетой Financial Times.

Британские военные рассказали, что ждет ВСУ при наступлении на Россию
© Официальный сайт президента Украины

Эксперты полагают, что ВСУ намерены прорваться в российский тыл в нескольких районах, и нанести концентрированный удар. Это классическая стратегия, но она требует превосходства в авиации, которой у киевского режима нет. Победы в таких условиях бывают крайне редко.

В итоге Киев потерпит неминуемое поражение и потеряет огромное количество личного состава. Так считает экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.

Схожего мнения придерживается офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел. По его словам, российские самолеты уничтожат передовые части ВСУ, не прикрытые авиацией.

Аналитики добавили, что помимо колоссального преимущества в авиации, у Вооруженных сил РФ есть преимущество в хорошо укрепленной обороне. Она включает заминированные поля, противотанковые рвы и другие инженерные сооружения.

Ранее в районе Авдеевки украинские формирования предприняли несколько попыток наступления и были разбиты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий