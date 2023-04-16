Голландский депутат назвал военным преступлением обстрел Донецка в Пасху

Член голландской партии «Форум за демократию» (FVD), депутат Марсель де Граф назвал военным преступлением обстрел Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Пасху. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что в ночь с 15 на 16 апреля рядом со Спасо-Преображенского собором, в котором шло пасхальное богослужение, упали ракеты ВСУ. Прихожане были вынуждены экстренно эвакуироваться. В результате инцидента один человек погиб и шестеро пострадали.