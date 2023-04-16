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10 минут назад

В Британии возможное контрнаступление ВСУ назвали высокорисковым делом

Lenta.ru

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) — высокорисковое дело, пишет британская газета Financial Times (FT). Выдержки из материала приводят «Известия».

В Британии возможное контрнаступление ВСУ назвали высокорисковым делом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экс-офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, для предполагаемого контрнаступления и прорыва линии обороны российских войск нужна слаженность всего «гигантского общевойскового оркестра».

При этом риском для контрнаступления названо отсутствие преимущества в воздухе. Ганнелл счел, что российская авиация будет уничтожать украинскую технику.

В январе газета The Guardian, ссылаясь на экспертов из лондонского Международного института стратегических исследований, писала, что Украине понадобится не менее сотни танков от западных стран, чтобы провести контрнаступление.

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