В Британии возможное контрнаступление ВСУ назвали высокорисковым делом

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) — высокорисковое дело, пишет британская газета Financial Times (FT). Выдержки из материала приводят «Известия».

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По словам экс-офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, для предполагаемого контрнаступления и прорыва линии обороны российских войск нужна слаженность всего «гигантского общевойскового оркестра».

При этом риском для контрнаступления названо отсутствие преимущества в воздухе. Ганнелл счел, что российская авиация будет уничтожать украинскую технику.