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28 минут назад

Министр обороны Украины признался в желании уйти в отставку

Lenta.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что желает уйти в отставку сразу после завершения российской специальной военной операции (СВО). Этим он поделился в интервью испанской газете La Razon.

Министр обороны Украины признался в желании уйти в отставку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в день окончания СВО он сможет наконец подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Резников рассказал, что его жена плакала, когда его назначили на эту должность.

Резников заявил о потерях ВСУ фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции»

Министр также заметил, что был очень удивлен, когда президент Украины Владимир Зеленский предложил ему возглавить Минобороны. Он объяснил решение украинского лидера тем, что они проводили много времени вместе, когда Резников был вице-премьером, и Зеленский знал его с тех пор, как он был юристом.

Говоря о потерях Украины в ходе конфликта, глава Минобороны отметил, что не может разглашать эту информацию. Он лишь ответил фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции». По последней официальной информации, в результате природной катастрофы погибли свыше 50 тысяч человек.

Армия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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