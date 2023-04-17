Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланировано на 30 апреля, Соединенные Штаты и союзники активно готовят Украину к этому. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, ссылаясь на утекшие в сеть секретные документы.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед наступлением украинской армии, которое запланировано на 30 апреля», — говорится в статье.

По данным Newsweek, Вашингтон и союзники «смотрят в будущее», поэтому заняты подготовкой Киева к весеннему контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал контрнаступление «в ближайшее время».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).