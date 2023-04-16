$81.50-0.1790.16+0.16

Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале Украины (ВСУ), окруженные противником в районе Белогоровки.

Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке
© Lenta.ru

«Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, Малой сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — поделился политик.

Он также добавил, что работа российских военнослужащих является примером, поскольку они грамотно применяли боеприпасы, уничтожили противников и не потеряли выгодного положения. Особо Кадыров отметил мужество командира группы, который взял огонь на себя.

На данный момент командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов вывез российских бойцов в безопасное место, где их осмотрели и помогли медики.

Ранее Кадыров призвал вернуться на фронт вернувшихся в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. Он также отменил назначенную с ними встречу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий