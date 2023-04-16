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23 минуты назад

Италия передала Украине около 20 самоходок M109L

Майк Габриелян

Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Поезд с ними накануне прошел через вокзал города Удине. Об этом сообщает итальянская пресса, передает РИА Новости.

Италия передала Украине около 20 самоходок M109L
Фото: Sgt. Julian PaduaSgt. Julian Padua

Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как железнодорожный состав везет гусеничные гаубицы. Товарный поезд шел со скоростью около 5-10 километров в час, на гаубицах не было опознавательных знаков и номеров.

Журналисты распознали в них M109L. Несколько аналогичных орудий уже передавали Киеву прошлой осенью.

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани подтвердил, что партия артиллерийских установок направляется на Украину. САУ входят в пакет военной помощи, одобренный правительством Марио Драги.

В январе парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривает поставки вооружений Киеву в 2023 году. Поступило уже шесть пакетов военной помощи. Они засекречены, но пресса сообщала, что в них входили система ПВО и беспилотники, тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

Армия,Марио Драги,
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