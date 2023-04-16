Италия передала Украине около 20 самоходок M109L

Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Поезд с ними накануне прошел через вокзал города Удине. Об этом сообщает итальянская пресса, передает РИА Новости.
Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как железнодорожный состав везет гусеничные гаубицы. Товарный поезд шел со скоростью около 5-10 километров в час, на гаубицах не было опознавательных знаков и номеров.
Журналисты распознали в них M109L. Несколько аналогичных орудий уже передавали Киеву прошлой осенью.
Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани подтвердил, что партия артиллерийских установок направляется на Украину. САУ входят в пакет военной помощи, одобренный правительством Марио Драги.
В январе парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривает поставки вооружений Киеву в 2023 году. Поступило уже шесть пакетов военной помощи. Они засекречены, но пресса сообщала, что в них входили система ПВО и беспилотники, тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.