Италия передала Украине около 20 самоходок M109L

Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Поезд с ними накануне прошел через вокзал города Удине. Об этом сообщает итальянская пресса, передает РИА Новости.

Фото: Sgt. Julian Padua Sgt. Julian Padua

Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как железнодорожный состав везет гусеничные гаубицы. Товарный поезд шел со скоростью около 5-10 километров в час, на гаубицах не было опознавательных знаков и номеров.

Журналисты распознали в них M109L. Несколько аналогичных орудий уже передавали Киеву прошлой осенью.

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани подтвердил, что партия артиллерийских установок направляется на Украину. САУ входят в пакет военной помощи, одобренный правительством Марио Драги.