Российские военные начали уничтожать артиллерию ВСУ на запорожском направлении

По словам собеседника агентства, российские военные подавили цель: «Противник с тех точек больше огонь не ведет».

Ранее командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» рассказал, что военные ВСУ начали проявлять больше активности на запорожском направлении. По его словам, в связи с этим российские артиллеристы стали чаще вести огонь по позициям противника.