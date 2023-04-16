ВС Судана оценили, за сколько дней могут разгромить силы спецназа

Армия Судана оценила, сколько дней понадобится на разгром Сил быстрого реагирования.
Утром, 16 апреля командование Суданских вооруженных сил объявило, что «час победы близок», пообещав суданскому народу «скорые хорошие новости»,
В заявлении суданской армии говорится: «Час победы близок. Мы сожалеем о невинных жизнях, которые были унесены этой безрассудной авантюрой, совершенной мятежными частями Сил быстрого реагирования».
При этом в эфире телеканала Al Hadath представитель Вооруженных сил Судана заявил, что бои с СБР (Силами быстрого реагирования) «могут продолжаться еще несколько дней».
Накануне в Судане начались боестолкновения между военными и отрядами СБР. По данным Reuters, 56 человек погибли, 595 получили ранения.
Причиной боев стал конфликт главы армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана, и командира СБР Мухаммеда Дагло.
Оба военачальника ранее подчинялись лично главе государства Омару аль- Баширу. Однако он был смещен и между Бурханом и Дагло начались разногласия, касающиеся интеграции СБР в вооруженные силы.