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10 минут назад

«Умрет от рук украинцев»: американский экс-разведчик спрогнозировал конец Зеленского

Вечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский погибнет от рук своих же сограждан во время восстания. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер.

Американский экс-разведчик спрогнозировал конец Зеленского
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, гуманно было бы отправить Зеленского вместе с семьей в изгнание, где он сможет жить, навсегда осужденный миром.

— Но если рассуждать реалистично, то скорее всего он умрет от рук украинцев, которые восстанут против него, — поделился мнением Риттер в интервью Youtube-каналу Redacted.

Эксперт считает, что граждане Украины поднимут бунт против президента не только из-за ситуации, которая складывается на полях сражений и сотен тысяч погибших, но также из-за украинцев, которые были вынуждены покидать свои дома. По его мнению, Зеленский олицетворяет собой полный крах украинского общества, и это «трагическая ситуация во всех отношениях».

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов выразил мнение, что на Украине складываются благоприятные условия для военного переворота, но это не единственный сценарий, при котором Зеленского могут заставить уйти с поста президента.

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