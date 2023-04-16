Президент Украины Владимир Зеленский погибнет от рук своих же сограждан во время восстания. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер.

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По его словам, гуманно было бы отправить Зеленского вместе с семьей в изгнание, где он сможет жить, навсегда осужденный миром.

— Но если рассуждать реалистично, то скорее всего он умрет от рук украинцев, которые восстанут против него, — поделился мнением Риттер в интервью Youtube-каналу Redacted.

Эксперт считает, что граждане Украины поднимут бунт против президента не только из-за ситуации, которая складывается на полях сражений и сотен тысяч погибших, но также из-за украинцев, которые были вынуждены покидать свои дома. По его мнению, Зеленский олицетворяет собой полный крах украинского общества, и это «трагическая ситуация во всех отношениях».