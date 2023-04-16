На Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией

На Украину входе большого пасхального обмена пленными с Россией вернулись 130 человек. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает РБК.

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По его данным, среди возвращенных украинцев оказались моряки, пограничники, представители Нацгвардии и другие военные. Как уточнил Ермак, в частности, в список подлежащих обмену попали сержанты и рядовые, плененные в ходе боев на соледарском, артемовском, херсонском и запорожском направлениях.

При этом российская сторона о проведенном обмене пока официально не сообщала.