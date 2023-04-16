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26 минут назад

На Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией

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На Украину входе большого пасхального обмена пленными с Россией вернулись 130 человек. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает РБК.

На Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его данным, среди возвращенных украинцев оказались моряки, пограничники, представители Нацгвардии и другие военные. Как уточнил Ермак, в частности, в список подлежащих обмену попали сержанты и рядовые, плененные в ходе боев на соледарском, артемовском, херсонском и запорожском направлениях.

При этом российская сторона о проведенном обмене пока официально не сообщала.

В прошлый раз Минобороны России сообщало об обмене пленными с Украиной 10 апреля. Тогда из украинского плена были возвращены 106 российских военных. Всем освобожденным была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Армия,Андрей Ермак,Минобороны России,Горячая новость,
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