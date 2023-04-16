В Минобороны сообщили о переброске Ту-22М3 и Ту-95МС ТОФ

Дальние стратегические ракетоносцы Ту-95МС и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ) переброшены на оперативные аэродромы. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что задачей самолетов является воздушное патрулирование различных районов, а также авиаподдержка сил ТОФ.

Дозаправка ракетоносцев в воздухе будет осуществляться от самолета-заправщика Ил-78, уточнили в Минобороны.

Всем полеты боевой авиации, отметили в пресс-службе, выполняются и будут выполняться в дальнейшем в строгом соответствии с международными правилами.

Кроме того, в новых позиционных районах на боевое дежурство заступили подразделения ПВО ТОФ. В том числе, расчеты ЗРК С-400 и ЗРК «Панцирь-С».