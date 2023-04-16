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Вытеснение ВСУ из Артемовска показали на видео

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Появилось инфографика, иллюстрирующая темпы продвижения российских штурмовых отрядов в Артемовске.

Анализируются последние четыре недели, когда российские силы взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ в городе, что затруднило ее снабжение, снизило боеспособность и ускорило продвижение штурмовиков.

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Красным цветом отмечены территории, полностью перешедшие под контроль российских сил. Розовым - зачистка местности от остатков ВСУ.

Если месяц назад под контролем РФ находилось около половины города, то за последующие недели освобожденная территория значительно увеличилась - ВСУ отступили как из центра города, так и с его северных и южных окраин.

Сейчас линия фронта проходит вдоль железной дороги, причем в нескольких местах штурмовые отряды уже перешли ее.

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