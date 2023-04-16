Вытеснение ВСУ из Артемовска показали на видео

Анализируются последние четыре недели, когда российские силы взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ в городе, что затруднило ее снабжение, снизило боеспособность и ускорило продвижение штурмовиков.

Если месяц назад под контролем РФ находилось около половины города, то за последующие недели освобожденная территория значительно увеличилась - ВСУ отступили как из центра города, так и с его северных и южных окраин.