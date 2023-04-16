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Украинские военные активизировались на запорожском направлении

Командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали проявлять больше активности на запорожском направлении. По его словам, в связи с этим российские артиллеристы стали чаще вести огонь по позициям противника, сообщает РИА Новости.

Украинские военные активизировались на запорожском направлении
© globallookpress.com

«Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника», — заявил он.

Российский военнослужащий отметил, что главной задачей является остановить попытки ВСУ контратаковать в самом начале, таким образом не дав им выполнить поставленные задачи.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что ВСУ планируют проводить контрнаступление в три этапа. Сначала в бой пойдет пехота, вторую волну составляют легкая западная бронетехника, а в случае прорыва позиций российских солдат украинские военные задействуют танки Leopard и другую тяжелую западную бронетехнику.

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