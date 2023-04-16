Украинские военные активизировались на запорожском направлении

Командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали проявлять больше активности на запорожском направлении. По его словам, в связи с этим российские артиллеристы стали чаще вести огонь по позициям противника, сообщает РИА Новости.

«Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника», — заявил он.

Российский военнослужащий отметил, что главной задачей является остановить попытки ВСУ контратаковать в самом начале, таким образом не дав им выполнить поставленные задачи.