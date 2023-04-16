Военный аналитик рассказал о трех этапах контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Борис Джерелиевский в разговоре с URA.RU рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести контрнаступление в три этапа.

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Он отметил, что на первом этапе в бой бросят пехоту, которой обеспечат минимальное прикрытие. Атаки, по его прогнозам, пойдут всей линии фронта, чтобы выявить слабые места.

"Вторую волну составляют легкая западная бронетехника, а также пикапы с пулеметами", - сказал Джерелиевский

Третий этап – танки Leopard и тяжелая бронетехника, отметил эксперт.

Аналитик добавил, что уровень подготовки контрнаступления слабый, поэтому украинское командование сделает ставку на "пушечное мясо".