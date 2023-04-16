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3 минуты назад

Военный аналитик Джерелиевский заявил, что ВСУ будут проводить контрнаступление в три этапа

Газета.Ru

Военный аналитик Борис Джерелиевский в разговоре с URA.RU рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести контрнаступление в три этапа.

Военный аналитик рассказал о трех этапах контрнаступления ВСУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что на первом этапе в бой бросят пехоту, которой обеспечат минимальное прикрытие. Атаки, по его прогнозам, пойдут всей линии фронта, чтобы выявить слабые места.

"Вторую волну составляют легкая западная бронетехника, а также пикапы с пулеметами", - сказал Джерелиевский

Третий этап – танки Leopard и тяжелая бронетехника, отметил эксперт.

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Аналитик добавил, что уровень подготовки контрнаступления слабый, поэтому украинское командование сделает ставку на "пушечное мясо".

Ранее обозреватель Дэвид Игнейшес в материале для газеты The Washington Post написал, что американские политики сомневаются в успехе контрнаступления украинской армии из-за слабой подготовки и нехватки оружия.

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