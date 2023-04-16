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8 минут назад

Спецоперация на Украине 16 апреля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 29 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 16 апреля: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

ВСУ предприняли попытку танкового контрнаступления в районе Авдеевки

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Украинские Вооруженные силы за последние два дня пытались провести наступление в районе Авдеевки - в районе села Водяное, сообщает «Лента.ру».

Киев направил в атаку танки. Несколько бронегрупп пошли на прорыв. Разведчики России с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили движение ВСУ и сообщили координаты для атаки артиллеристам.

В результате были уничтожены и повреждены несколько танков и боевых машин пехоты. Кроме того, России удалось разбить несколько взводов украинских солдат.

В районе храма в Донецке перед обстрелом был замечен беспилотник ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат был замещен в районе храма в Донецке, по которому Киев нанес ракетный удар, сообщает «Газета.ру».

В пасхальную ночь Вооруженные силы Украины вели аэроразведку в нескольких районах города. Система противовоздушной обороны работала на протяжении всей минувшей ночи.

Известно, что украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку. В результате удара погибла находившаяся в автомобиле женщина, еще три человека получили травмы и были переданы медикам.

В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Политики в США считают, что украинские военные не обладают достаточной подготовкой и необходимыми запасами орудия для достижения существенных успехов при контрнаступлении, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Washington Post.

Согласно попавшим в соцсети американским секретным документам, два месяца назад разведка США считала, что конфликт вокруг Украины движется в направлении тупикового. Американские должностные лица усомнились в успехе контрнаступления украинской армии. Они соглашаются с февральской оценкой ситуации, которая заключается в том, что у Киева существует нехватка подготовки и боеприпасов.

Это будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении со стороны Вооруженных сил Украины, а наиболее вероятным итогом являются скромные территориальные приобретения.

Издание отмечает, что России получила контроль над 70-80 процентами территории города Артемовск, однако «украинцы страшной ценой удержались, избежав символического поражения».

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